Мозякин принял решение завершить карьеру
Нападающий Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.
Нападающий Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.
Об этом «СЭ» рассказал агент игрока Сергей Паремузов.
Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.
Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.
В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.
В прошедшем сезоне Мозякин принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-11».
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