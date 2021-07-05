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5 июля, источник: Спорт-Экспресс

Мозякин — главный снайпер России и рекордсмен КХЛ. Его еще не скоро догонят

Историческое событие для нашего хоккея.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

40-летний форвард «Металлурга» Сергей Мозякин объявил о завершении карьеры в ранге главного снайпера в истории чемпионатов СССР и России.

Пять лет назад воспитанник ярославского хоккея побил вечный рекорд Бориса Михайлова (428 шайб) и принялся убегать от советской легенды.

В результате двух суперснайперов разных времен разделила целая пропасть — 128 голов.

При этом никто из нынешних форвардов результату Мозякина не угрожает: возрастного Даниса Зарипова Сергей опережает на 129 точных бросков, казахского канадца Найджела Доуса — 263.

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне ветеран Мозякин расстался с титулом лучшего ассистента в истории КХЛ (подсуетился Вадим Шипачев), но рекорды по голам и очкам пока выглядят незыблемыми.

Чтобы подвинуть легенду «Металлурга» в бомбардирском списке, тому же Шипачеву нужно набрать 121 очко (дело примерно двух сезонов), а для переписи снайперского рекорда лиги Доусу необходимо забросить 84 шайбы при историческом максимуме в 48 за сезон.

Источник: Спорт-Экспресс

Автором этого максимума остается, конечно же, Мозякин, который в сезоне-2016/17 умудрился набрать 85 баллов по системе «гол + пас».

Среди восьми лучших результатов за один чемпионат Сергею принадлежит ровно половина, а подобраться к его 48 голам ближе всех получилось у Дмитрия Яшкина, который в сезоне-2020/21 забросил довольно скромные 38 шайб.

Источник: Спорт-Экспресс

В бомбардирском рейтинге Кубка Гагарина Мозякин также лидирует с гигантским отрывом. Он набрал 172 очка в 152 матчах.

Из преследователей только двоим удалось преодолеть 100-очковый рубеж.

Причем Шипачев сделал это совсем недавно, а Зарипов — четыре года назад, после чего существенно сбавил в результативности.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот с гвардейским рекордом — по числу матчей в КХЛ — Сергей расстанется уже в начале сентября 2021 года. Он провел в лиге 685 матчей — всего на три больше, чем многолетний партнер по сборной и «Магнитке» Евгений Бирюков.

Остальные преследователи, кстати, довольно далеко. Но через год завершивший карьеру рекордсмен опустится в конец первой десятки, а к началу 2023-го ее и вовсе покинет.

Источник: Спорт-Экспресс
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