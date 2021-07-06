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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина

Магнитогорский «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, который носил нападающий клуба Сергей Мозякин.

Металлург Мг
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Источник: РИА "Новости"

«В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших, хоккейный клуб “Металлург” выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего — отныне и навсегда № 10 в “Магнитке” только Сергей Мозякин», — говорится в сообщении.

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Напомним, 40-летний Мозякин объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Металлург» с 2011 года. На его счету два Кубка Гагарина и несколько рекордов КХЛ и чемпионатов России по результативности.

В сезоне-2020/2021 Мозякин провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф у него 11 матчей и 10 (4+6) очков.

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