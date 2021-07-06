«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина
Магнитогорский «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, который носил нападающий клуба Сергей Мозякин.
Металлург Мг
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Магнитогорский «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, который носил нападающий клуба Сергей Мозякин.
«В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших, хоккейный клуб “Металлург” выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего — отныне и навсегда № 10 в “Магнитке” только Сергей Мозякин», — говорится в сообщении.
Напомним, 40-летний Мозякин объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Металлург» с 2011 года. На его счету два Кубка Гагарина и несколько рекордов КХЛ и чемпионатов России по результативности.
В сезоне-2020/2021 Мозякин провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в