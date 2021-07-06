Сергей Плотников стал игроком ЦСКА

В понедельник стало известно, что действующий до 2022 года контракт Плотникова с магнитогорским «Металлургом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.