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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Плотников стал игроком ЦСКА

Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

ЦСКА
Металлург Мг
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Источник: РИА "Новости"

В понедельник стало известно, что действующий до 2022 года контракт Плотникова с магнитогорским «Металлургом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.

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В составе сборной России, помимо золотой медали чемпионата мира 2014 года, нападающий завоевал серебряную (2015) и три бронзовых (2016, 2017, 2019) награды мировых первенств.

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