Сергей Плотников стал игроком ЦСКА
Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.
ЦСКА
Металлург Мг
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Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.
В понедельник стало известно, что действующий до 2022 года контракт Плотникова с магнитогорским «Металлургом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В
В составе сборной России, помимо золотой медали чемпионата мира 2014 года, нападающий завоевал серебряную (2015) и три бронзовых (2016, 2017, 2019) награды мировых первенств.