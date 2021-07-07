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7 июля, источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» попал в топ-5 лучших защитников КХЛ среди канадцев

KHL.ru продолжает рассказывать о рекордсменах Лиги из разных стран — в этот раз отметил показатели хоккеистов из Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Так, в пятерку лучших защитников Лиги среди канадцев попал капитан «Барыса» Даррен Диц. Тогда как этот рейтинг возглавил экс-игрок казахстанского клуба Кевин Даллмэн.

«Для КХЛ и особенно для «Барыса» Кевин Даллмэн — человек-легенда: его рекорд по общему количеству очков (431) держится в Лиге до сих пор. И это при том, что свой последний сезон он сыграл два года назад…

Достижение Даллмэна по общему количеству набранных очков в ближайшее время вряд ли кто-то перекроет — в топ-5 из действующих игроков Лиги попали Мэт Робинсон, Чарлз Геноуэй и Даррен Диц, но все трое отстают более чем на 200 очков. Рекорды Даллмэна и Ли по количеству очков/голов/передач за одну «регулярку» остаются неприступными уже более четырех лет, и в новом сезоне канадские защитники КХЛ снова попробуют их побить.

Рекорд по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат: Крис Ли («Металлург», 2016/2017) — 65. Рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат: Кевин Даллмэн («Барыс», 2008/2009) — 28. Рекорд по количеству результативных передач за один регулярный чемпионат: Крис Ли («Металлург», 2016/2017) — 51. Наибольшее число матчей в КХЛ: Кевин Даллмэн — 620.

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