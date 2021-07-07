Капитан «Барыса» попал в топ-5 лучших защитников КХЛ среди канадцев

Так, в пятерку лучших защитников Лиги среди канадцев попал капитан «Барыса» Даррен Диц. Тогда как этот рейтинг возглавил экс-игрок казахстанского клуба Кевин Даллмэн.

«Для КХЛ и особенно для «Барыса» Кевин Даллмэн — человек-легенда: его рекорд по общему количеству очков (431) держится в Лиге до сих пор. И это при том, что свой последний сезон он сыграл два года назад…

Достижение Даллмэна по общему количеству набранных очков в ближайшее время вряд ли кто-то перекроет — в топ-5 из действующих игроков Лиги попали Мэт Робинсон, Чарлз Геноуэй и Даррен Диц, но все трое отстают более чем на 200 очков. Рекорды Даллмэна и Ли по количеству очков/голов/передач за одну «регулярку» остаются неприступными уже более четырех лет, и в новом сезоне канадские защитники КХЛ снова попробуют их побить.