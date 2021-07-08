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8 июля, источник: Vesti.kz

Экс-игроки «Барыса» второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли

Бывшие игроки «Барыса» Виктор Хедман и Райан Макдона второй раз подряд становятся обладателями Кубка Стэнли, сообщает «Шайба.kz».

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Источник: nhl.com

Оба игрока выступали за столичную команду во время локаута 2012 года. Хедман сыграл 26 матчей и набрал 22 (1+21) очка, Макдона в десяти играх сделал три результативные передачи.

Их «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Монреаль Канадиенс» в финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии 4−1. В прошлом году «Тампа» победила «Даллас Старс» в финале плей-офф НХЛ.

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