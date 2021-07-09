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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на один сезон

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов продлил соглашение с клубом из Казани.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «твиттере», контракт продлён сроком на один сезон.

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Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.

Напомним, «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Омичи оказались сильнее со счётом 4−3.

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«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах. Зарипов — единственный в мире обладатель пяти Кубков Гагарина.

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