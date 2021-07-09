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14:54 (мск), источник: Матч ТВ

КХЛ опубликовала календарь нового сезона

Континентальная хоккейная лига представила официальное расписание всех матчей сезона-2021/22.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

На следующий день пройдут матчи «Ак Барс» — «Йокерит», «Локомотив» — «Динамо» (Рига), «Нефтехимик» — «Куньлунь», «Сочи» — «Амур», «Спартак» — «Адмирал» и «Северсталь» — СКА.

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Домашние матчи позже всех проведут «Амур» (12 сентября, с московским «Динамо»), «Сибирь» (13 сентября, «Северсталь») и «Адмирал» (14 сентября, «Динамо» Москва).

Отмечается, что без матчей регулярного сезона остались лишь три дня.

По просьбе «Локомотива» команда проведет домашний матч 7 сентября, чтобы почтить память погибших в 2011 году хоккеистов клуба.

Также для абсолютного большинства клубов (22 из 24) запланирован хотя бы один домашний матч непосредственно перед Новым годом или в новогоднюю праздничную неделю, и для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых — домашний.

Регулярный чемпионат завершится 1 марта 2022 года. Матчи Кубка Гагарина начнутся 4 марта, седьмая встреча Кубка Гагарина, если она потребуется, запланирована на 30 апреля следующего года.

С полным календарем матчей нового сезона можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.

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