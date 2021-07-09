КХЛ опубликовала календарь нового сезона
Континентальная хоккейная лига представила официальное расписание всех матчей сезона-2021/22.
Континентальная хоккейная лига представила официальное расписание всех матчей сезона-2021/22.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
На следующий день пройдут матчи «Ак Барс» — «Йокерит», «Локомотив» — «Динамо» (Рига), «Нефтехимик» — «Куньлунь», «Сочи» — «Амур», «Спартак» — «Адмирал» и «Северсталь» — СКА.
Домашние матчи позже всех проведут «Амур» (12 сентября, с московским «Динамо»), «Сибирь» (13 сентября, «Северсталь») и «Адмирал» (14 сентября, «Динамо» Москва).
Отмечается, что без матчей регулярного сезона остались лишь три дня.
По просьбе «Локомотива» команда проведет домашний матч 7 сентября, чтобы почтить память погибших в 2011 году хоккеистов клуба.
Также для абсолютного большинства клубов (22 из 24) запланирован хотя бы один домашний матч непосредственно перед Новым годом или в новогоднюю праздничную неделю, и для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых — домашний.
Регулярный чемпионат завершится 1 марта 2022 года. Матчи Кубка Гагарина начнутся 4 марта, седьмая встреча Кубка Гагарина, если она потребуется, запланирована на 30 апреля следующего года.
С полным календарем матчей нового сезона можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.