КХЛ опубликовала календарь нового сезона

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

На следующий день пройдут матчи «Ак Барс» — «Йокерит», «Локомотив» — «Динамо» (Рига), «Нефтехимик» — «Куньлунь», «Сочи» — «Амур», «Спартак» — «Адмирал» и «Северсталь» — СКА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--865c68b01c39767cf5dd" data-vnd="865c68b01c39767cf5dd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=865c68b01c39767cf5dd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Домашние матчи позже всех проведут «Амур» (12 сентября, с московским «Динамо»), «Сибирь» (13 сентября, «Северсталь») и «Адмирал» (14 сентября, «Динамо» Москва).

Отмечается, что без матчей регулярного сезона остались лишь три дня.

По просьбе «Локомотива» команда проведет домашний матч 7 сентября, чтобы почтить память погибших в 2011 году хоккеистов клуба.

Также для абсолютного большинства клубов (22 из 24) запланирован хотя бы один домашний матч непосредственно перед Новым годом или в новогоднюю праздничную неделю, и для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых — домашний.

Регулярный чемпионат завершится 1 марта 2022 года. Матчи Кубка Гагарина начнутся 4 марта, седьмая встреча Кубка Гагарина, если она потребуется, запланирована на 30 апреля следующего года.