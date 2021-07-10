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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

Пять игроков для «Барыса», или кого подпишут перед стартом в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» в конце июля откроет тренировочный лагерь для подготовки к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но должен подписать еще нескольких игроков. Некоторые реальные кандидаты — в материале корреспондента Vesti.k.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Относительно оптимально укомплектована только вратарская линия, где есть три претендента на позицию первого номера. В обороне и атаке ситуация похуже. В «Барысе» дали шанс проявить себя двум новым защитникам — Бекетаеву и Вилио. Их к молодым уже не отнесешь, ведь им по 23−24 года, но оба только на просмотре.

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Самым желаемым вариантом для подписания можно назвать Степаненко. 25-летний защитник перерос чемпионат Казахстана, а «Барыс» может стать для него новым вызовом. Возможно, столичный клуб отпустил Антона Некряча в «обмен» на Степаненко и скоро будет объявлено о контракте с оборонцем.

25-летний Гурков, скорее всего, останется в «Барысе» на новый сезон. Савицкий тоже был в системе столичного клуба, и даже мог дебютировать в КХЛ, но почему-то этого не произошло. Вполне возможно, что в 26 лет самое время заявить о себе. Кириллу, как и Ивану, пора выбираться из чемпионата Казахстана.

Возможные игроки «Барыса»:

  • Иван Степаненко («Бейбарыс»)
  • Адиль Бекетаев (пробный контракт, «Торпедо»)
  • Кирилл Савицкий («Торпедо»)
  • Дмитрий Гурков («Барыс» — ОСА)
  • Илайджа Вилио (пробный контракт).
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