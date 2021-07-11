Марков дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года и не имеет права работать тренером в «Витязе»
Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.
Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.
Как сообщает журналист Павел Лысенков, Маркову было поставлено три флажка в системе АДАМС, где ведется информация о местонахождении спортсменов, пройденных
Инспектор РУСАДА приходил к месту проживания хоккеиста, не обнаруживал там его и отмечал это как нарушение. Однако происходило это уже после того, как Марков завершил карьеру игрока.
Отмечается, что игрок должен был подать соответствующее заявление в РУСАДА, однако он об этом не знал, вследствие чего был дисквалифицирован и не имеет права работать тренером, массажистом в «Витязе», куда изначально собирался.