Марков дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года и не имеет права работать тренером в «Витязе»

Как сообщает журналист Павел Лысенков, Маркову было поставлено три флажка в системе АДАМС, где ведется информация о местонахождении спортсменов, пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов.

Инспектор РУСАДА приходил к месту проживания хоккеиста, не обнаруживал там его и отмечал это как нарушение. Однако происходило это уже после того, как Марков завершил карьеру игрока.