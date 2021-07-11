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17:26 (мск), источник: Sports.Ru

Марков дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года и не имеет права работать тренером в «Витязе»

Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.

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Источник: AFP 2021

Как сообщает журналист Павел Лысенков, Маркову было поставлено три флажка в системе АДАМС, где ведется информация о местонахождении спортсменов, пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов.

Инспектор РУСАДА приходил к месту проживания хоккеиста, не обнаруживал там его и отмечал это как нарушение. Однако происходило это уже после того, как Марков завершил карьеру игрока.

Отмечается, что игрок должен был подать соответствующее заявление в РУСАДА, однако он об этом не знал, вследствие чего был дисквалифицирован и не имеет права работать тренером, массажистом в «Витязе», куда изначально собирался.

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