«Адмирал» представил новый логотип команды

Игровая эмблема состоит из трёх составляющих: на фоне звезды изображён пятигранник, внутри которого располагается якорь.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.