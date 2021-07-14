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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» представил новый логотип команды

«Адмирал» в «Твиттере» опубликовал новый логотип команды. На эмблеме, как и ранее, изображён якорь.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игровая эмблема состоит из трёх составляющих: на фоне звезды изображён пятигранник, внутри которого располагается якорь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.

«Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022. В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли: старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.

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