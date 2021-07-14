ЦСКА назначил Сергея Фёдорова новым главным тренером
Сергей Фёдоров назначен главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. На этом посту специалист сменил Игоря Никитина.
Сергей Фёдоров назначен главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. На этом посту специалист сменил Игоря Никитина.
Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.
В составе сборной России Сергей Фёдоров стал трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987−1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).
Будучи игроком он начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году. С 1990 года играл в составе «Детройт Ред Уингз». После ухода из клуба в 2003 году выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Карьеру игрока Фёдоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге».