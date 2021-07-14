ЦСКА уволил тренера-чемпиона! Уход Никитина выглядит очень странно, возможно он возглавит сборную на Олимпиаде

Если вы забыли, что такое шок, то срочно зайдите на официальный сайт хоккейного ЦСКА. Там прямо сейчас красуется новость, в которую трудно поверить. Протираешь глаза, смотришь на экран, снова протираешь глаза. Пытаешься ущипнуть самого себя, дабы понять, не сон ли это. Не помогает.

«По итогам заседания Наблюдательного Совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — этими словами Игорь Есмантович завершил эпоху тренера, который принес «армейцам» первый в истории Кубок Гагарина.

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Считать, что ЦСКА уволил Никитина за поражение в финале Кубка Гагарина, глупо. Какие бы максималисты ни сидели в Наблюдательном совете московского клуба, такое решение — слишком экстравагантное даже для них. Напротив, все эти годы бигбоссы «армейцы» оказывали максимальное доверие тренерскому штабу, терпели поражения и были в итоге за это вознаграждены.

В общей сложности Никитин отработал в ЦСКА семь лет. Сначала — помощником Дмитрия Квартальнова, потом — главным тренером. За это время у него было четыре финала, один из которых закончился долгожданной победой над «Авангардом». То, что Боб Хартли спустя два года отомстил Никитину — обидно, досадно, но не смертельно. Поверить, что главному тренеру «армейцев» не простили поражение в равном финале, трудно.

Нет смысла долго останавливаться на персоне Сергея Федорова. Хотя градус абсурда в данном случае зашкаливает. Понятно, что под рукой у Есмантовича не было такого надежного запасного варианта как Никитин, когда увольняли Квартальнова. Но Федоров?! Человек заслуженный и не чужой ЦСКА, но ни дня не работавший тренером. Не главным тренером, а вообще тренером. Даже ассистентом. Сюр!

Аргументы, что Федоров все это время состоял в Наблюдательном совете ЦСКА и помогал тренерскому штабу при работе с центральными нападающими, не выдерживают никакой критики. Сергей Викторович и на должности генерального менеджера «армейцев» провалился. Чего только стоит факт, что он выступал против назначения Квартальнова. А то, что член Наблюдательного совета ЦСКА вдруг главным тренером ЦСКА без какого-либо тренерского опыта, может означать одно: решение это экстренное и клуб на него влиять не мог.

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Несмотря на все заверения, что уход Никитин никак не связан со сборной России и Олимпиадой, в данном случае неприкрыто торчат уши ФХР. А может и органов повыше. Впереди у нашего хоккея главный турнир четырехлетия, а результаты последнего чемпионата мира не вселяют ничего, кроме паники. Брагин вместе со всем своим штабом громко провалился, а Никитин — самый успешный российский клубный тренер последних пяти лет. Он находится в том же статусе, что когда-то Билялетдинов и Знарок, когда их назначали в сборную.

Три года назад Никитин уходил из сборной, где долгое время был помощником, ради того, чтобы сосредоточиться на клубной работе. И это дало свои плоды. Игорь Валерьевич стал гибче, его хоккей разнообразнее, а ЦСКА взял кубок. Теперь он готов вернуться в национальную команду, но уже в роли главного тренера. Можно много говорить о несовпадении оборонительного стиля уже бывшего наставника «армейцев» с нашими хоккейными традициями, но сегодня не до красоты. На кону престиж государственного вида спорта.

Что будет дальше — не знает никто. Сменит ли Никитин Валерия Брагина? Или станет тем самым мощным усилением штаба, каким мог стать Олег Знарок? В любом случае все можно будет обставить так, что Никитина не забирают по звонку, а забирают с биржи труда. Мнимый конфликт с Наблюдательным советом ЦСКА — отдельно, назначение в сборную — отдельно. Как мухи и котлеты. Возможно, кто-то в это и поверит.

Но самое интересное то, кто за этим стоит. Роман Ротенберг приучил, что формула «тренер сборной = тренер СКА» незыблема. Тогда стоит ждать Никитина в Санкт-Петербурге. Но что если решение о призыве (а иначе это не назовешь) главного тренера ЦСКА в национальную команду принималось в обход Ротенберга? Не будем забывать, что Владимир Путин во всеуслышание заявил о необходимости кадровых изменений в сборных России по футболу и хоккею. Станислава Черчесова на выход уже попросили. Очередь за любимым спортом президента.