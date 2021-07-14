Сергей Федоров: Как патриот ЦСКА, не мог отказаться. Это новый вызов, к которому я готов
Новый тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился эмоциями после своего назначения.
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Новый тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился эмоциями после своего назначения.
«Я в клубе и с командой с 2012 года в разных ролях: и в качестве генерального менеджера, главного менеджера по селекции, был активным членом наблюдательного совета.
Кроме того, все это время участвовал в тренировочном процессе, выходил с ребятами на лед, работал с ними.
Команда на будущий сезон сформирована. Тренерский штаб сохраняется. Нам всем и мне есть что доказывать. Перед нами поставлены четкие задачи.
Безусловно, для меня это [назначение] неожиданная новость. Но это новый вызов, к которому я готов. Я как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, не мог отказаться. Я не привык отступать», — сказал Федоров.