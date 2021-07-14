Официально: ЦСКА и олимпийский чемпион Нестеров договорились о подписании контракта
ЦСКА и Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт армейского клуба.
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ЦСКА и Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.
Нестеров выступал за армейцев с 2017 по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году.
В составе сборной России Нестеров в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.
Прошлый сезон защитник отыграл в НХЛ в составе «Калгари Флэймз», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.