Официально: ЦСКА и олимпийский чемпион Нестеров договорились о подписании контракта

Срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.

Нестеров выступал за армейцев с 2017 по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году.

В составе сборной России Нестеров в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.