Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
10
Все события
Фоторепортажи
17Олимпийцы сборной России
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
16 июля, источник: Vesti.kz

Обнародована зарплата хоккеиста сборной Казахстана в «Ак Барсе»

«Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатную ведомость хоккеистов «Ак Барса», за который в новом сезоне КХЛ будет выступать форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков.

Казахстан
Ак Барс
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Отмечается, что он будет зарабатывать 18 миллионов рублей за сезон. При этом у него одна из самых низких зарплат среди нападающих казанского клуба. Меньше него будут получать только Роман Любимов (17 миллионов рублей) и Никита Дыняк (четыре миллиона рублей). Самый дорогой форвард «Ак Барса» — Джордан Уил (65 миллионов рублей).

Напомним, 24-летний Панюков является воспитанником «Барыса». В регулярном чемпионате прошлого сезона он сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром столичной команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.

Официально о переходе Панюкова в «Ак Барс» было объявлено 15 мая. Соглашение с ним рассчитано до 30 апреля 2023 года.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» и «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок
Определилось место проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году
«СЭ»: Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в матче с «Вильярреалом»
Стало известно, кого Черчесов назвал лучшим игроком сезона в РПЛ
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Гол Алексея Миранчука принес «Аталанте» победу со счетом 13:0
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь