Обнародована зарплата хоккеиста сборной Казахстана в «Ак Барсе»

Отмечается, что он будет зарабатывать 18 миллионов рублей за сезон. При этом у него одна из самых низких зарплат среди нападающих казанского клуба. Меньше него будут получать только Роман Любимов (17 миллионов рублей) и Никита Дыняк (четыре миллиона рублей). Самый дорогой форвард «Ак Барса» — Джордан Уил (65 миллионов рублей).
Напомним, 24-летний Панюков является воспитанником «Барыса». В регулярном чемпионате прошлого сезона он сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром столичной команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.
Официально о переходе Панюкова в «Ак Барс» было объявлено 15 мая. Соглашение с ним рассчитано до 30 апреля 2023 года.