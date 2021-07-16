Обнародована зарплата хоккеиста сборной Казахстана в «Ак Барсе»

Отмечается, что он будет зарабатывать 18 миллионов рублей за сезон. При этом у него одна из самых низких зарплат среди нападающих казанского клуба. Меньше него будут получать только Роман Любимов (17 миллионов рублей) и Никита Дыняк (четыре миллиона рублей). Самый дорогой форвард «Ак Барса» — Джордан Уил (65 миллионов рублей).