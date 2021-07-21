Топ-игрок из России? Кого «Барыс» может подписать перед стартом в КХЛ

Казахстанский клуб может подписать Минеева, ведь у него есть определенный опыт выступления в Лиге, хоть и всего один полноценный сезон. Но есть несколько фактов, которые могут перевесить в сторону отказа от соглашения.

1. Минеев только в дебютном сезоне за «Авангард» отыграл больше 45 матчей за сезон, а затем не смог раскрыться в четырех командах Лиги.

2. После стартовых 12 (4+8) очков в следующих трех сезонах защитник набрал пять (1+4) очков.

3. Еще один леворукий защитник столичной команде может не пригодиться. Приоритетнее для состава подобрать праворукого игрока.

Таким образом, подписание полноценного контракта с Минеевым не выглядит перспективным. Столичной команде лучше отдать предпочтение в пользу молодых казахстанцев — Адиля Бекетаева с Валерием Ореховым.