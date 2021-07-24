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18:55 (мск), источник: Матч ТВ

«Адмирал» обыграл минское «Динамо» в первом матче после воссоединения команды

Первый в сезоне товарищеский матч с участием клубов КХЛ завершился победой «Адмирала» над минским «Динамо».

Адмирал
Динамо Мн
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Клуб из Владивостока, проводивший первый матч с февраля 2020 года и дальнейшего снятия с чемпионата сроком на год, забил по шайбе в первом и втором периодах — отличились братья Вячеслав и Владислав Ушенины, поочередно ассистировавшие друг другу.

В третьем периоде «Динамо» вышло вперед после голов Данилы Климовича, Тэйлора Бека и Дениса Мосалева, но менее чем за минуту до конца основного времени Евгений Григоренко перевел встречу в овертайм.

Дополнительный игровой отрезок завершился безрезультатно, а в серии буллитов сильнее был «Адмирал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Товарищеский матч

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1)

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