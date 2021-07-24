«Адмирал» обыграл минское «Динамо» в первом матче после воссоединения команды

Клуб из Владивостока, проводивший первый матч с февраля 2020 года и дальнейшего снятия с чемпионата сроком на год, забил по шайбе в первом и втором периодах — отличились братья Вячеслав и Владислав Ушенины, поочередно ассистировавшие друг другу.

В третьем периоде «Динамо» вышло вперед после голов Данилы Климовича, Тэйлора Бека и Дениса Мосалева, но менее чем за минуту до конца основного времени Евгений Григоренко перевел встречу в овертайм.

Дополнительный игровой отрезок завершился безрезультатно, а в серии буллитов сильнее был «Адмирал».

Товарищеский матч