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24 июля, источник: Vesti.kz

«Барыс» заявил Савченко под российским паспортом. Он играл за Казахстан на восьми ЧМ

Защитник Роман Савченко заявлен за ХК «Барыс» под российским паспортом. Об этом сообщает «Шайба.kz».

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

13 июля столичный клуб официально объявил о заключении контракта с игроком. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

«Воспитанник Усть-Каменогорска выступал за “Барыс” с 2008 по 2018 годы. После конфликта с руководством столичного клуба в лице Аскара Шопобаева он отказался выступать за сборную Казахстана и покинул клуб. Позже хоккеист сменил казахстанское гражданство на российское, чтобы не считаться в КХЛ легионером. В России он играл за новосибирскую “Сибирь” и ярославский “Локомотив”», — пишет источник.

Добавим, что в составе сборной Казахстана он выступал на восьми чемпионатах мира.

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