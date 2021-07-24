«Барыс» заявил Савченко под российским паспортом. Он играл за Казахстан на восьми ЧМ
Защитник Роман Савченко заявлен за ХК «Барыс» под российским паспортом. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Барыс
Защитник Роман Савченко заявлен за ХК «Барыс» под российским паспортом. Об этом сообщает «Шайба.kz».
13 июля столичный клуб официально объявил о заключении контракта с игроком. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).
«Воспитанник
Добавим, что в составе сборной Казахстана он выступал на восьми чемпионатах мира.