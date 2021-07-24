«Барыс» заявил Савченко под российским паспортом. Он играл за Казахстан на восьми ЧМ

13 июля столичный клуб официально объявил о заключении контракта с игроком. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

«Воспитанник Усть-Каменогорска выступал за “Барыс” с 2008 по 2018 годы. После конфликта с руководством столичного клуба в лице Аскара Шопобаева он отказался выступать за сборную Казахстана и покинул клуб. Позже хоккеист сменил казахстанское гражданство на российское, чтобы не считаться в КХЛ легионером. В России он играл за новосибирскую “Сибирь” и ярославский “Локомотив”», — пишет источник.