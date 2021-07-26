Минское «Динамо» объявило о переходе экс-форварда «Ванкувера» Граоваца

В прошлом сезоне Граовац провел 14 матчей за «Ванкувер», набрал 4 (1+3) балла. Также Тайлер провел 9 поединков на «Манитобу» в АХЛ, 9 (2+7) очков при показателе полезности «+10».

28-летний форвард также имеет опыт выступлений в НХЛ за «Миннесоту» и «Вашингтон». Всего на его счету 84 игры и 15 (12+3) очков. В АХЛ он сыграл 340 матчей, набрав 193 (89+104) балла.