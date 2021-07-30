«Авангард» необычным роликом представил форму на предсезонные матчи
«Авангард» представил форму на предсезонку-2021.
«Авангард» представил форму на предсезонку-2021.
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Отметим, что первый товарищеский матч клуба состоится сегодня, 30 июля, — «Авангард» сыграет с «Витязем». Начало — в 13:00 мск.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
Омский клуб является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина — 2020/2021 «Авангард» оказался сильнее ЦСКА со счётом 4−2.