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30 июля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сибирь» в домашнем спарринге

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую викторию в предсезонных контрольных матчах, передает корреспондент БЕЛТА.

Сибирь
Динамо Мн
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Сегодня на льду минской «Чижовка-Арены» динамовцы выиграли в овертайме у гостей из новосибирской «Сибири» — 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). В составе победителей хет-трик оформил Денис Мосалев, еще одну шайбу забросил Александр Когалев.

В первом спарринге подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли в Минске гостям из владивостокского «Адмирала» в серии послематчевых буллитов — 3:4.

Следующий контрольный поединок «зубры» проведут 6 августа в Минске с череповецкой «Северсталью».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени. Минское «Динамо» три первых поединка проведет на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября — в Череповце с «Северсталью», 7 сентября — в Ярославле с «Локомотивом». Свой первый матч на льду «Минск-Арены» команда Крэйга Вудкрофта сыграет 10 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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