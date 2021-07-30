Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сибирь» в домашнем спарринге

Сегодня на льду минской «Чижовка-Арены» динамовцы выиграли в овертайме у гостей из новосибирской «Сибири» — 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). В составе победителей хет-трик оформил Денис Мосалев, еще одну шайбу забросил Александр Когалев.

В первом спарринге подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли в Минске гостям из владивостокского «Адмирала» в серии послематчевых буллитов — 3:4.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени. Минское «Динамо» три первых поединка проведет на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября — в Череповце с «Северсталью», 7 сентября — в Ярославле с «Локомотивом». Свой первый матч на льду «Минск-Арены» команда Крэйга Вудкрофта сыграет 10 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.