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20:01 (мск), источник: Sports.Ru

«Адмирал» не выполнил условия возвращения в КХЛ. Клуб не выплатил долги за 2017 год

Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о ситуации с возвращением «Адмирала» в КХЛ.

Адмирал
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Ранее сообщалось, что клуб вернется в лигу в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля.

19 июня стало известно, что «Адмирал» начал выплаты по долгам.

«На ближайшем совете директоров КХЛ будет обсуждаться “Адмирал”, который не выполнил свои условия и не расплатился по долгам за 2017 год», — написал Шевченко.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.

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