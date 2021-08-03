«Адмирал» не выполнил условия возвращения в КХЛ. Клуб не выплатил долги за 2017 год

Ранее сообщалось, что клуб вернется в лигу в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля.

«На ближайшем совете директоров КХЛ будет обсуждаться “Адмирал”, который не выполнил свои условия и не расплатился по долгам за 2017 год», — написал Шевченко.