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5 августа, источник: Vesti.kz

Канадцы в лидерах, а шведы — в одной связке. Как будет выглядеть «Барыс» в КХЛ

Три шведских легионера в одной пятерке и несколько казахстанцев в ударном сочетании с канадскими легионерами. Предположительный состав обновленного «Барыса» за месяц до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в материале корреспондента Vesti.kz.

Барыс
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Самой просматриваемой линией нового «Барыса» является дуэт голкиперов: основным станет Йони Ортио, а Никита Бояркин — его дублером. В обороне мы провели некую ротацию, отправив в одну шведский дуэт новобранцев, а в пару к Даррену Дицу подняли Валерия Орехова.

В атаке вторая тройка наиграна и стабильна, а другие сочетания только формируются. Канадцы Мэтт Фрэттин с Коди Куником, скорее всего, это ведущий дуэт в нападении, а вот Кристиан Томас может начать сезон ниже по ротации. Есть место в составе и для пары молодых казахстанцев.

«Барыс» сезона-2021/2022

Вратари: Йони Ортио (второй вратарь — Никита Бояркин).

Первая пятерка: Валерий Орехов — Даррен Диц, Мэтт Фрэттин — Коди Куник — Роман Старченко.

Вторая пятерка: Эрик Мартинссон — Олле Альсинг, Никита Михайлис — Кертис Волк — Якоб Лилья.

Третья пятерка: Роман Савченко — Егор Шалапов, Кирилл Савицкий — Аркадий Шестаков — Кристиан Томас.

Смешанное звено: Максим Минеев или Самат Данияр, Максим Мусоров или Диас Гусейнов, а также Егор Петухов — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов.

Добавим, что столичный розыгрыш Кубка пройдет в двухкруговом формате, а стартует 11 августа. Соперниками «Барыса» станут рижское «Динамо» и «Куньлунь» из Китая.

Позже, в начале сентября, столичная команда начнет домашней серией встреч выступление в КХЛ. До официальных игр «Барыс» готовится через контрольные игры.

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