Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
27Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 6 августа
17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с «Адмиралом»

Как сообщал «СЭ», хоккейный клуб «Адмирал» лишен доступа в базу ЦИБ — Центрального информационного бюро КХЛ. Лига выступила с официальным заявлением, в котором разъяснила сложившуюся ситуацию.

Адмирал
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«АНО ХК “Адмирал ПК” был закрыт доступ на осуществление транзакций в ЦИБ КХЛ в связи с тем, что клуб до 31 июля 2021 года полностью не погасил задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018. Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами. В пятницу, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов провел телефонный разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по данному вопросу. В ближайшее время руководство Лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате оставшейся задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

19 июня стало известно, что «Адмирал», пропускавший сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса, сможет выступить в КХЛ в следующем сезоне.

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Норвегия хотела отомстить России, но опять опозорилась
Итальянские легкоатлеты сенсационно выиграли эстафету 4x100
Футболистки Канады впервые стали олимпийскими чемпионками
До прихода Овечкина «Вашингтон» стоил меньше 100 млн долларов
Лионелю Месси предложили контракт на миллиард евро
Евгений Трефилов прокомментировал выход гандболисток в финал ОИ
Сенсация в теннисе: Надаль выпадет из топ-3 впервые за 4 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь