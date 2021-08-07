«Почему мы должны смотреть эту коррумпированную лигу?» В Финляндии никто не купил телетрансляции матчей КХЛ
Похоже, финны не хотят смотреть даже матчи «Йокерита».
Похоже, финны не хотят смотреть даже матчи «Йокерита».
Помните, когда Континентальная хоккейная лига только начинала свою мировую экспансию, у руководства КХЛ были планы организовать телевизионные трансляции в Северной Америке? Часть этих планов даже была реализована: некоторые матчи показывал канал ESPN3, который, впрочем, вещает лишь через интернет. С тех пор утекло много воды, и о возможности смотреть матчи КХЛ за океаном ничего не известно (трансляции на сайте лиги в расчет не берем, да и там некоторые наши легионеры НХЛ жаловались на блокировку видео
Причина возможного отсутствия хоккея на финском ТВ проста: до начала сезона остается меньше месяца, но ни телеканал, ни стриминговый сервис не купили права на показ. В предыдущем сезоне права на трансляции на территории Финляндии принадлежали Nordic Entertainment Group, и срок этого контракта истек весной. В нынешнюю пятницу руководство этой компании заявило, что покупка прав КХЛ на сезон-2021/2022 не входит в планы.
Что касается телеканалов, то матчи КХЛ показывались в стране Суоми на канале V Sport (и его предшественнике Viasat Sport). Матчи с участием «Йокерита», который играет в Континентальной лиге с 2014 года, всегда показывались только там, это значит, что у болельщиков уже выработалась определенная привычка. Теперь же, с большой вероятностью, финским поклонникам «Йокерита» придется проделывать «танцы с бубном» и пытаться покупать платные трансляции в интернете.
Договариваться о возможной покупке прав на трансляции финнам приходится с немецкой компанией Sportfive, которая торгует ими от лица КХЛ. Однако финских телевизионщиков отпугивает цена. Вот как об этом говорит директор спортивного отдела телеканала MTV (не путать с музыкальным телевидением) Юкка Раатикайнен.
«Нас всегда интересуют все спортивные соревнования с участием наших соотечественников. Но требования правообладателя и возможности потенциальных финских покупателей заплатить — в этом заключается большая разница. Мы обсуждали с продавцами содержание контракта. Там должны быть все 56 матчей “Йокерита” в регулярном чемпионате и все матчи “Шутов” в
Однако никаких соглашений до сих пор не подписано. Переговоры вроде бы идут, но не существует никакого дедлайна, хотя 2 сентября «Йокерит» играет с «Ак Барсом».
Телеканал MTV показывает много спорта — в частности, главный чемпионат страны по хоккею (SM-лигу), матчи второго дивизиона (Mestis), а также ежегодный взрослый чемпионат мира. Очевидно, что они были бы не прочь заполучить в свой актив и права на игры «Йокерита». А вот Олимпиаду и весь другой хоккей сборных (кроме ЧМ) в Финляндии транслирует Discovery Finland, руководство которого наотрез отказалось комментировать приобретение прав у КХЛ.
В телевизионных делах иногда все происходит достаточно быстро. Цена на телевизионные права может снизиться, если начало сезона будет совсем близко, а покупатель так и не найдется. Поэтому не стоит сбрасывать финские телеканалы со счетов.
А вот болельщики, которые оставляли комментарии под его заметкой на сайте газеты, настроены куда как в более боевом духе.
«Почему Финляндия должна смотреть эту коррумпированную лигу, где может победить только большая русская команда? “Йокерит” же на сто процентов принадлежит России, хотя считается, что он представляет нашу страну», — пишет болельщик Jacta Est.
«Мне вообще все равно. НХЛ, слава богу, можно смотреть. А нынешний спектр видов спорта на каналах таков, что хоккей просто затопчут, и тут ничего не поделать. Кроме того, трансляции
«А почему бы “Йокериту” не вернуться в чемпиона Финляндии? Это бы вернуло интерес и болельщиков. Считаю, только небольшая часть фанатов “Йокерита” интересуется их выступлением в КХЛ», — резюмировал Markqu.
Максим Замятин