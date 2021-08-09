Еще пара легионеров для сборной Казахстана, или как «Барыс» выстраивает трансферную политику в КХЛ

Потенциальный новичок «Барыса» из России может подписать долгосрочный контракт, если заинтересуется перспективой выступления за казахстанскую сборную. Во-первых, национальной сборной необходим квалифицированный игрок обороны. Во-вторых, вряд ли Минеев приехал бы в «Барыс», если бы был нарасхват в российских клубах.

Предположим, что если стороны договорятся о сотрудничестве, то Минеев пойдет по пути Егора Шалапова, Дмитрия Шевченко или Егора Петухова, которые когда-то тоже оказались в «Барысе» и остались тут. Из новобранцев они доросли до игроков основного состава. У Минеева нет впечатляющей статистики или супердостижений, но «Барысу», а с ним и сборной, он бы мог пригодиться.

Кто еще? Йони Ортио. Финский голкипер вряд ли кого-то интересовал в межсезонье, а в «Барысе» у него статус лидера. И возраст не критический. Выслуга лет на подходе. Прямая ему дорога в сборную Казахстана, где нужен опытный вратарь, пока не обрастут мясом молодые казахстанцы. Наш паспорт для Ортио следующей весной не должен никого удивлять.

Третий вариант — Мэтт Фрэттин. Канадский снайпер выдал пару неплохих сезонов за «Барыс», но его карьера близится к закату. Вызов в национальную сборную для еще одного натурализованного казахстанца — логичный итог долгосрочного сотрудничества. А сборной нужен квалифицированный исполнитель. Такой, как Фрэттин, умеющий реализовывать голевые моменты.

Добавим, что столичный розыгрыш Кубка пройдет в двухкруговом формате, а стартует 11 августа. Турнир начнется матчем между «Барысом» и «Сарыаркой».