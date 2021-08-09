Овечкин: Кудашов — требовательный тренер. Пожелаю «Динамо» за него зацепиться

«Как скоро начну подготовку к новому сезону? Я её уже начал. База в Новогорске для меня идеальное место. Спасибо руководству и главному тренеру Алексею Николаевичу Кудашову за возможность в комфортных условиях готовиться к сезону.

У Алексея Кудашова будет интересный выбор игроков. Вижу по контрольным матчам, что достаточно много дают шансов молодым. Парням пожелаю за него зацепиться. Кудашов — требовательный тренер. А в целом, думаю, что «Динамо», как всегда, войдёт в сезон в ранге одного из фаворитов. Не стоит забывать, что в команде есть и опытные игроки, которым есть что доказывать.