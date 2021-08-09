Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
35Страсть и красота в олимпийском Токио
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин: Кудашов — требовательный тренер. Пожелаю «Динамо» за него зацепиться

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о подготовке к сезону НХЛ, поделился мнением о перспективах московского «Динамо» и посещении матчей клуба в КХЛ.

ХК Динамо
Вашингтон
Наверх
Источник: AP 2021

«Как скоро начну подготовку к новому сезону? Я её уже начал. База в Новогорске для меня идеальное место. Спасибо руководству и главному тренеру Алексею Николаевичу Кудашову за возможность в комфортных условиях готовиться к сезону.

Читайте также
В хоккейном клубе «Динамо» объяснили, почему Знарок не стал главным тренером команды

У Алексея Кудашова будет интересный выбор игроков. Вижу по контрольным матчам, что достаточно много дают шансов молодым. Парням пожелаю за него зацепиться. Кудашов — требовательный тренер. А в целом, думаю, что «Динамо», как всегда, войдёт в сезон в ранге одного из фаворитов. Не стоит забывать, что в команде есть и опытные игроки, которым есть что доказывать.

Есть ли в планах посещение хоккея? Всё зависит от того, когда мне придётся улететь в США. Очень хотелось бы побывать на матчах «Динамо» и посмотреть на команду Алексея Кудашова в действии. Надеюсь, что получится выбрать время в моём графике и побывать на матче открытия сезона, да и на Кубок мэра попробую выбраться", — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба во «ВКонтакте».

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Винер-Усманова назвала пощечиной судейский произвол на Олимпиаде
Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен на Олимпиаде
Times восхитилась российским борцом, пережившим теракт в Беслане
«Сочи» переиграл «Урал» и поднялся на шестое место в РПЛ
Кого Карпину ставить в атаку? У сборной проблемы с форвардами
Георгий Черданцев ответил на критику директора «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь