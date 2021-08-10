Новые легионеры, Фрэттин или казахстанцы. Кто будет определять игру «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Номинальное второе атакующее звено, состоящее из Никиты Михайлиса, Кертиса Волка и Якоба Лильи, на троих набрало свыше ста очков в прошлом сезоне. Вряд ли их разделят в новом розыгрыше турнира, поэтому можно ожидать еще один продуктивный чемпионат, где вокруг этого трио будет строиться игра казахстанской команды.

На второе место в иерархии поставим канадцев. Мэтт Фрэттин, который не первый год играет за «Барыс», в напарники получит не только дебютанта Коди Куника, но и еще одного соотечественника, который провел пару сезонов за челябинский «Трактор». Речь идет о Кристиане Томасе. Пока сложно вычислить эффективность совместной работы легионеров, но они должны сыграться «с листа».

Интересным сочетанием должно быть и то, которое составлено из казахстанцев. Заводилой может стать Роман Старченко, а в трио к нему добавим Аркадия Шестакова с Кириллом Савицким. Как и первые две тройки — это сочетание, скорее, для созидания, чем для разрушения. Сможет ли «Барыс» себе такое позволить?

Возможно, ведь в клубе осталось не так много игроков, которые эффективно могут прессинговать. Фрэттин, Лилья или Савицкий. Добавим к ним еще Егора Петухова с Алиханом Асетовым. Возможно, что последние двое сыграют в четвертой тройке нападения, куда в центрфорварды выберут Дмитрия Гуркова. Остальные — игроки молодые. Вряд ли они будут играть много.