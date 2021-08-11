Капризов действительно может заработать в ЦСКА $10 млн за год легально

Предложение от ЦСКА

Американский довольно авторитетный инсайдер Франк Серавали написал 10 августа, что московский ЦСКА договорился с Кириллом Капризовым о годичном контракте на $10 млн.

Он должен вступить в силу 1 сентября, если российский хоккеист, взорвавший в прошлом сезоне сильнейшую лигу мира и закономерно признанный лучшим новичком, так и не договорится с «Миннесотой Уайлд» о новом соглашении.

Новость, которая, на первый взгляд, выглядит совершенно невероятной, на самом деле имеет под собой достаточно серьезные основания.

Правила КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует уже давно, но раньше всегда было очень много способов для легального и даже откровенно «читерского» его обхода. Но с кампании-2020/21 для каждого клуба в лиге действует так называемый жесткий потолок в 900 млн рублей, а московский ЦСКА явяляется самым громким и агрессивным его противником.

Столичные армейцы являются, пожалуй, главным фаворитом лиги уже на протяжении лет пяти, но за это время смогли взять Кубок Гагарина только один раз, в 2019 году. И, кстати, при непосредственном и очень действенном участии Капризова. В 2020-м ЦСКА спокойно прошел первый раунд, но дальше сезон был остановлен и вообще отменен из-за пандемии коронавируса, а в последней кампании красно-синие уступили в финальной серии омскому «Авангарду» (2−4), что стало сенсацией.

Естественно, ЦСКА хочет выигрывать, и приглашение Капризова здесь очень в тему.

Тем более армейцы провели смену главного тренера, несколько неожиданно убрав Игоря Никитина и поставив вместо него Сергея Федорова. Это, безусловно, легенда отечественного хоккея, но в свои 51 год Федоров не имеет никакого тренерского опыта, и наличие Капризова в качестве подопечного стало бы для него большим подспорьем.

Не обход потолка зарплат

Самое интересное, что даже в условиях жесткого потолка зарплат возможность заплатить Капризову $10 млн за сезон у ЦСКА имеется. И она абсолютно легальная. В данный момент у красно-синих, по данным «Спорт-Экспресса» есть в платежке свободные 90 млн рублей. Они навернякат и пойдут в качестве базовой зарплаты для звездного форварда.

Он не станет в этом случае официально самым высокооплачиваемым игроком лиги, поскольку есть Даррен Дитц в «Барысе» со 100 млн и Вадим Шипачев в «Динамо» с 95 млн. Зато Кирилл сможет получить большое количество бонусов, которые и добьют контракт до 735 млн рублей (как раз $10 млн по актуальному курсу).

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQvVWtdLAQJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-первых, в КХЛ не учитываются под потолком зарплат бонусы в размере до 20% от контракта игрока (в нашем случае 18 млн). Во-вторых, можно прописать абсолютно любые деньги за попадание в финал конференции, а также за личные достижения (топ-3 снайперов, топ-3 бомбардиров, топ-3 лучших по «плюс-минус», топ-3 защитников-бомбардиров, или приз лучшему вратарю сезона). Вероятность, что ЦСКА выйдет в финал Западной конференции, стремится к 100%, а быть в тройке лучших бомбардиров и снайперов Капризову положено по статусу. Да и раньше ему это уже покорялось.

Так что к новостям о возможном контракте с ЦСКА стоит относиться серьезно, тем более до сих пор неизвестно, что будет с Олимпийскими играми — отпустит ли НХЛ туда своих игроков или все же нет.

Игры с «Миннесотой»

И все же большинство специалистов склоняется к тому, что агент хоккеиста авторитетный Пол Теофанос использует ЦСКА как дополнительный фактор давления на «Миннесоту». Вообще «Уайлд» предлагали в это межсезонье своей российской звезде восьмилетний контракт на $8−9 млн, что в принципе является неплохой сделкой. Вот только сторону нападающего не устраивает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQJO91GMdPu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQJO91GMdPu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQJO91GMdPu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Minnesota Wild (@minnesotawild)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь есть две причины. Во-первых, сейчас потолок зарплат заморожен из-за коронавируса, но это не навсегда. Через три-четыре года ситуация может измениться, и игрок калибра Капризова смог бы претендовать на куда большие деньги. Во-вторых, вопрос в самой «Миннесоте». Генеральный менеджер Билл Герин этим летом выкупил контракты Зака Паризе и Райана Сутера, что повесит в платежку клуба большие штрафы на ближайшие годы.

Кажется, что «дикари» вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное, а это уже не устраивает Капризова.