Капризов действительно может заработать в ЦСКА $10 млн за год легально

Предложение от ЦСКА
Американский довольно авторитетный инсайдер Франк Серавали написал 10 августа, что московский ЦСКА договорился с Кириллом Капризовым о годичном контракте на $10 млн.
Он должен вступить в силу 1 сентября, если российский хоккеист, взорвавший в прошлом сезоне сильнейшую лигу мира и закономерно признанный лучшим новичком, так и не договорится с «Миннесотой Уайлд» о новом соглашении.
Новость, которая, на первый взгляд, выглядит совершенно невероятной, на самом деле имеет под собой достаточно серьезные основания.
Правила КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует уже давно, но раньше всегда было очень много способов для легального и даже откровенно «читерского» его обхода. Но с кампании-2020/21 для каждого клуба в лиге действует так называемый жесткий потолок в 900 млн рублей, а московский ЦСКА явяляется самым громким и агрессивным его противником.
Столичные армейцы являются, пожалуй, главным фаворитом лиги уже на протяжении лет пяти, но за это время смогли взять Кубок Гагарина только один раз, в 2019 году. И, кстати, при непосредственном и очень действенном участии Капризова. В 2020-м ЦСКА спокойно прошел первый раунд, но дальше сезон был остановлен и вообще отменен из-за пандемии коронавируса, а в последней кампании красно-синие уступили в финальной серии омскому «Авангарду» (2−4), что стало сенсацией.
Естественно, ЦСКА хочет выигрывать, и приглашение Капризова здесь очень в тему.
Тем более армейцы провели смену главного тренера, несколько неожиданно убрав Игоря Никитина и поставив вместо него Сергея Федорова. Это, безусловно, легенда отечественного хоккея, но в свои 51 год Федоров не имеет никакого тренерского опыта, и наличие Капризова в качестве подопечного стало бы для него большим подспорьем.
Не обход потолка зарплат
Самое интересное, что даже в условиях жесткого потолка зарплат возможность заплатить Капризову $10 млн за сезон у ЦСКА имеется. И она абсолютно легальная. В данный момент у красно-синих, по данным «Спорт-Экспресса» есть в платежке свободные 90 млн рублей. Они навернякат и пойдут в качестве базовой зарплаты для звездного форварда.
Он не станет в этом случае официально самым высокооплачиваемым игроком лиги, поскольку есть Даррен Дитц в «Барысе» со 100 млн и Вадим Шипачев в «Динамо» с 95 млн. Зато Кирилл сможет получить большое количество бонусов, которые и добьют контракт до 735 млн рублей (как раз $10 млн по актуальному курсу).
Во время загрузки произошла ошибка.
Во-первых, в КХЛ не учитываются под потолком зарплат бонусы в размере до 20% от контракта игрока (в нашем случае 18 млн). Во-вторых, можно прописать абсолютно любые деньги за попадание в финал конференции, а также за личные достижения (топ-3 снайперов, топ-3 бомбардиров, топ-3 лучших по «плюс-минус», топ-3 защитников-бомбардиров, или приз лучшему вратарю сезона). Вероятность, что ЦСКА выйдет в финал Западной конференции, стремится к 100%, а быть в тройке лучших бомбардиров и снайперов Капризову положено по статусу. Да и раньше ему это уже покорялось.
Так что к новостям о возможном контракте с ЦСКА стоит относиться серьезно, тем более до сих пор неизвестно, что будет с Олимпийскими играми — отпустит ли НХЛ туда своих игроков или все же нет.
Игры с «Миннесотой»
И все же большинство специалистов склоняется к тому, что агент хоккеиста авторитетный Пол Теофанос использует ЦСКА как дополнительный фактор давления на «Миннесоту». Вообще «Уайлд» предлагали в это межсезонье своей российской звезде восьмилетний контракт на $8−9 млн, что в принципе является неплохой сделкой. Вот только сторону нападающего не устраивает.
Во время загрузки произошла ошибка.
Здесь есть две причины. Во-первых, сейчас потолок зарплат заморожен из-за коронавируса, но это не навсегда. Через три-четыре года ситуация может измениться, и игрок калибра Капризова смог бы претендовать на куда большие деньги. Во-вторых, вопрос в самой «Миннесоте». Генеральный менеджер Билл Герин этим летом выкупил контракты Зака Паризе и Райана Сутера, что повесит в платежку клуба большие штрафы на ближайшие годы.
Кажется, что «дикари» вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное, а это уже не устраивает Капризова.
В итоге мы имеем ситуацию, когда российский нападающий либо подпишется с «Миннесотой» на «контракт-мост» на три года, либо действительно на сезон вернется в Россию, благодаря чему заработает в ЦСКА и точно выступит на Олимпиаде, а потом уже заново отправится покорять сильнейшую лигу мира.