Проверенная схема и состав без глубины, или чего ждать от «Барыса» в новом сезоне КХЛ

«Барыс» практически определился с набором исполнителей, с которыми стартует в КХЛ, а Савицкий, Бекетаев и Минеев, скорее всего, подпишут контракты на сезон. Кубок Президента станет финальной проверкой для них, но у столичной команды практически нет выбора.
В составе нет необходимой глубины. В прошлых сезонах «Барыс» постоянно терял ведущих игроков по ходу турниров, а заменить их было некем, кроме привлечения молодежи. Приходилось искать свободных или доступных агентов. Не исключаем, что в новом сезоне будет примерно так же.
В сентябре-ноябре к «Барысу», скорее всего, присоединятся несколько новых игроков. Этот шаг оправдают либо травмами, либо турнирными задачами, которые не могут быть выполнены с имеющимися хоккеистами. Рабочая стратегия, помогающая казахстанскому клубу несколько сезонов подряд.
Таким образом, провал новобранцев или серьезные травмы потенциальных лидеров заставят искать альтернативу. А пока на Кубке Президента нам представляется следующий состав, который будет бороться за итоговую победу, ведь иной результат неприемлем. Серьезный экзамен до старта в КХЛ.
В резерве оставим пару защитников — Самата Данияра и Адиля Бекетаева. Квартет подписанных форвардов, скорее всего, будет иметь две возможности выйти на лед. Во-первых, 13-м нападающим попасть в заявку, а затем заменить кого-то из основных исполнителей. Во-вторых, выйти на замену травмированным игрокам или в рамках ротации состава.
На выбор — Али Касенов, Алдияр Нурлан, Ансар Шайхмедденов и Алексей Зубов. Предположим, что новобранцы получат шанс проявить себя, ведь товарищеские турниры организованы для таких проверок на состоятельность. Столичный клуб будет стремиться к результату, но игровое время для молодежи обязательно найдет.
Напомним, сегодня, 11 августа, «Барыс» сыграет с «Сарыаркой» из Караганды, а китайский «Куньлунь» — с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Ранее был обнародован формат столичного турнира.