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11 августа, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Сарыарке» в первом официальном матче межсезонья

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Сарыарки» в стартовом матче Кубка Президента Казахстана, который стал для команды первым официальным предсезонным турниром, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу карагандинцев.

Гости вели 2:0 по итогам первого периода. Сначала на седьмой минуте «Сарыарку» вывел вперед Данила Ларионов, а за 30 секунд до перерыва закрепил успех Владислав Кулиев.

В начале второго периода новичок «Барыса» Кристиан Томас реализовал большинство и сократил отставание. Но вскоре уже и сам столичный клуб остался в меньшинстве, чем воспользовался форвард гостей Никита Аноховский.

Еще до конца второго периода снова разрыв был сокращен до минимума, на этот раз в большинстве отличился другой новый игрок «Барыса» Коди Куник.

На 45-й минуте «Сарыарка» снова забила, отличился Владислав Кулиев. И «Барыс» опять почти догнал, когда на 19-й минуте Мэтт Фрэттин сделал счет 3:4. Но перевести игру в овертайм хозяева уже не успели.

Напомним, что в турнире также принимают участие усть-каменогорское «Торпедо» и китайский «Куньлунь Ред Стар», которые уже сыграли друг с другом.

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