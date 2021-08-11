«Барыс» проиграл «Сарыарке» в первом официальном матче межсезонья

Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу карагандинцев.

Гости вели 2:0 по итогам первого периода. Сначала на седьмой минуте «Сарыарку» вывел вперед Данила Ларионов, а за 30 секунд до перерыва закрепил успех Владислав Кулиев.

В начале второго периода новичок «Барыса» Кристиан Томас реализовал большинство и сократил отставание. Но вскоре уже и сам столичный клуб остался в меньшинстве, чем воспользовался форвард гостей Никита Аноховский.

Еще до конца второго периода снова разрыв был сокращен до минимума, на этот раз в большинстве отличился другой новый игрок «Барыса» Коди Куник.

На 45-й минуте «Сарыарка» снова забила, отличился Владислав Кулиев. И «Барыс» опять почти догнал, когда на 19-й минуте Мэтт Фрэттин сделал счет 3:4. Но перевести игру в овертайм хозяева уже не успели.