Маттиас Теденбю перешел в минское «Динамо»

«Агент игрока Алеша Пилко в своем твиттере сообщил, что достиг соглашения с будущим клубом Маттиаса. От себя добавим, что этот клуб — минское “Динамо”. О переходе шведа в стан “зубров” заговорили еще в мае, но только теперь стороны смогли урегулировать все нюансы контракта», — говорится в сообщении.