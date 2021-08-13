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13 августа, источник: Прессбол

Маттиас Теденбю перешел в минское «Динамо»

По информации телеграм-канала «Хоккейный бульбаш», шведский нападающий Маттиас Теденбю перешел в минское «Динамо».

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

«Агент игрока Алеша Пилко в своем твиттере сообщил, что достиг соглашения с будущим клубом Маттиаса. От себя добавим, что этот клуб — минское “Динамо”. О переходе шведа в стан “зубров” заговорили еще в мае, но только теперь стороны смогли урегулировать все нюансы контракта», — говорится в сообщении.

Предыдущий сезон форвард играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке (120 матчей в НХЛ), отмечает belarushockey.com.

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