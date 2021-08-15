Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
18Сборная России вернулась из Токио
18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ

Столичный «Барыс» обыграл карагандинскую «Сарыарку» в финале предсезонного турнира — Кубок Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
Наверх

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:3. Первый период остался за «Барысом», который забросил три шайбы в первые десять минут игры. Отличились Кертис Волк (4-я минута), Егор Шалапов (7-я) и Мэтт Фрэттин (9-я).

Однако «Сарыарка» еще до перерыва сумела сократить отставание до минимума. Шайбы забросили Степан Грымзин (11-я) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).

В начале второй 20-минутки карагандинский клуб и вовсе сравнял счет — Грымзин оформил дубль.

Однако на 34-й минуте «Барыс» вновь вышел вперед усилиями Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.

В заключительном периоде «Барыс» закрепил успех — Егор Петухов (49-я) забросил шестую шайбу в ворота «Сарыарки». А точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до завершения времени.

Таким образом, «Барыс» успешно защитил трофей и в шестой раз в истории завоевал кубок.

Добавим, что в новом сезоне КХЛ «Барыс» стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Новый подход к офсайдам в Англии проявил себя уже в 1-м туре
Пять лучших голов Герда Мюллера в чемпионате Германии (видео)
Игру Россия — Хорватия перенесут из «Лужников» на другой стадион
«Спартак» продлил Джикию, но рискует потерять Жиго и других
Голы будут: "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в 1-м туре АПЛ
Винер-Усманова ответила тренеру Ашрам о неумении проигрывать
Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь