«Барыс» завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ
Столичный «Барыс» обыграл карагандинскую «Сарыарку» в финале предсезонного турнира — Кубок Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
Столичный «Барыс» обыграл карагандинскую «Сарыарку» в финале предсезонного турнира — Кубок Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Однако «Сарыарка» еще до перерыва сумела сократить отставание до минимума. Шайбы забросили Степан Грымзин (11-я) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).
В начале второй 20-минутки карагандинский клуб и вовсе сравнял счет — Грымзин оформил дубль.
Однако на 34-й минуте «Барыс» вновь вышел вперед усилиями Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.
В заключительном периоде «Барыс» закрепил успех — Егор Петухов (49-я) забросил шестую шайбу в ворота «Сарыарки». А точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до завершения времени.
Таким образом, «Барыс» успешно защитил трофей и в шестой раз в истории завоевал кубок.
Добавим, что в новом сезоне КХЛ «Барыс» стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым».