«Барыс» завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:3. Первый период остался за «Барысом», который забросил три шайбы в первые десять минут игры. Отличились Кертис Волк (4-я минута), Егор Шалапов (7-я) и Мэтт Фрэттин (9-я).

Однако «Сарыарка» еще до перерыва сумела сократить отставание до минимума. Шайбы забросили Степан Грымзин (11-я) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).

В начале второй 20-минутки карагандинский клуб и вовсе сравнял счет — Грымзин оформил дубль.

Однако на 34-й минуте «Барыс» вновь вышел вперед усилиями Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.

В заключительном периоде «Барыс» закрепил успех — Егор Петухов (49-я) забросил шестую шайбу в ворота «Сарыарки». А точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до завершения времени.

Таким образом, «Барыс» успешно защитил трофей и в шестой раз в истории завоевал кубок.