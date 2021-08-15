Минское «Динамо» второй год подряд стало обладателем Кубка Салея
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли минскую «Юность» и второй год подряд стали обладателем Кубка Салея.
Динамо Мн
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли минскую «Юность» и второй год подряд стали обладателем Кубка Салея.
Финальная встреча турнира завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). В составе победителей шайбы забросили Денис Мосалев (31-я минута), Александр Когалев (44), Роман Горбунов (59) и Тэйлор Бек (60). У проигравших отличились Иван Фищенко (41) и Андрей Антонов (54).
Минское «Динамо» выиграло 12-й титул в клубной истории.