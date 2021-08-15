«Я доволен». Михайлис — о завоеванном трофее, новичках «Барыса» и выборе вратаря

В финале турнира столичный клуб обыграл карагандинскую «Сарыарку» со счетом 7:3 и в шестой раз в истории завоевал трофей.

— Хорошая игра, достойна финала. Соперник солидный и организованный, очень много неприятностей сегодня нам доставил. Но наша команда с каждой игрой прибавляла и по движению, и по качеству передач.

Мы создали очень много моментов, которые обязаны были реализовывать, но игра вратарей и оборона соперника не позволяли нам этого сделать. Демид Еремеев у «Сарыарки» здорово сыграл на воротах, выручил свою команду.

Скажу, что в целом доволен сегодня командой. В нужный момент добавили. Мы посмотрели на новичков и молодежь. С каждой игрой они прибавляют, понимают систему команды.

— Как прокомментируете игру новичков «Барыса»?

— Я доволен тем, как они влились в коллектив, как их приняла команда. Доволен тем, что они показывают на льду. Конечно, это не лучшие их матчи, но я уверен, что в сезоне они покажут себя с наилучшей стороны.

— Состав первого звена так и останется? Или будете его менять?

— Сейчас поедем в Минск и пока начнем этим звеном. Вы сами видели, большинство у них получается. Они общаются на английском языке и понимают друг друга с полуслова. Скорее всего, так и останутся, но возможны другие варианты.

— Неплохо проявил себя Олле Альсинг. Он больше домосед, чем атакующий защитник. Планируете поставить его к Даррену Дицу, который часто срывается в атаки? А Валерий Орехов не всегда стабилен.

— Нет таких мыслей.

— Валерий Орехов и Даррен Диц останутся в первой паре?

— Будем экспериментировать. Тот же Егор Шалапов нормально сыграл, в некоторых моментах выручал. Олле Альсинг и Эрик Мартинссон останутся во второй паре.

— Почему не было Максима Мусорова?

— Максим Мусоров проходил молодежные сборы. Врач сказал, что он получил повреждение и не готов работать на полную. Но мы хотели забрать его на базу.

— Как отнеслись к тому, что на турнир приехали команды из чемпионата Казахстана?

— Мы ждали другие команды. По определенным причинам рижское «Динамо» оказалось от участия. Спасибо руководствам «Сарыарки» и «Торпедо», что откликнулись. Нам были нужны эти игры как воздух. Каждый матч был напряженный. Я доволен этим турниром.

— Что скажете об игре Никиты Бояркина?

— Самое главное, что Никита Бояркин психологически готов на сезон. Он настроился и готов себя проявлять, биться за место в составе. Хочет быть первым вратарем. Значит, будет, если поставил себе такую цель. Игры показали, что он умеет выручать команду.

— Нельзя не отметить защитника Адиля Бекетаева. Вы давно к нему присматривались?

— Да, хотели дать ему шанс. Планировали взять его на чемпионат мира, но выбор в итоге пал на более опытных игроков. Я ему еще тогда сказал, что возьмем на сборы в «Барыс». Но у него впереди еще много работы.

— Почему не сыграл Андрей Шутов?

— Так решил тренерский штаб. Пока выбор пал на Йони Ортио и Никиту Бояркина. Мы обсуждали это с Александром Шиминым, и смотрели, как Андрей Шутов работает и тренируется. В предстоящих матчах в Беларуси он будет играть.

— Почему отказались от Илайджи Вилио? Что можете сказать о нём, учитывая, что ранее он не играл на профессиональном уровне?