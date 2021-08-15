Вудкрофт: «Динамо» покинуло 18 хоккеистов, мы всё ещё находимся в процессе перестройки

«Юность» провела очень хороший матч, проявила себя с наилучшей стороны. С ними было довольно сложно играть: это действительно очень сильная команда. Говоря о нашей игре, отмечу, что ребята сделали то, о чём мы их просили: в третьем периоде сыграть дисциплинированно. По этой игре вопросов нет, этот турнир мы использовали для того, чтобы подготовиться к чемпионату КХЛ.

Знаете, у нас произошли перестановки в сравнении с прошлым сезоном. Команду покинули 18 хоккеистов, и сейчас мы всё ещё находимся в процессе перестройки, пытаемся найти свой путь. Я уже не раз говорил, что мы хотим быть конкурентоспособной командой, которая может повторить тот успех, который мы имели в прошлом году. Мы постараемся сделать всё, чтобы сделать такую команду. Ребята здорово поработали на предсезонке, нам удалось найти «химию» между некоторыми игроками, но мы всё ещё продолжаем работать над тем, чтобы создать успешную команду.