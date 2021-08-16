Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Магнитку» 22 матча и набрал 7 (6+1) результативных баллов при полезности «+4». В плей-офф у Кулёмина одна результативная передача в 12 матчах при показателе полезности «-2».

За свою карьеру нападающий также выступал за клубы НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс» (2008−2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2014−2018).