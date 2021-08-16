Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»
Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с бывшим нападающим «Металлурга» Николаем Кулёминым.
Салават Юлаев
Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с бывшим нападающим «Металлурга» Николаем Кулёминым.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Магнитку» 22 матча и набрал 7 (6+1) результативных баллов при полезности «+4». В
Кулёмин является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной России, выиграв золото в 2012 и 2014 годах. В составе «Металлурга» хоккеист становился чемпионом России 2007 года.