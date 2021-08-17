Минское «Динамо» подписало шведского нападающего Маттиаса Теденбю
Шведский нападающий Маттиас Теденбю подписал контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает
Динамо Мн
Шведский нападающий Маттиас Теденбю подписал контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает
Соглашение рассчитано на один год.
Предыдущий сезон форвард играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками.
На драфте НХЛ в 2008 году был выбран в первом раунде под общим номером 24 клубом «Нью-Джерси». Всего в НХЛ провел 120 матчей, в которых набрал 30 (10+20) очков.