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17 августа, источник: Прессбол

Минское «Динамо» подписало шведского нападающего Маттиаса Теденбю

Шведский нападающий Маттиас Теденбю подписал контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано на один год.

Предыдущий сезон форвард играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

На драфте НХЛ в 2008 году был выбран в первом раунде под общим номером 24 клубом «Нью-Джерси». Всего в НХЛ провел 120 матчей, в которых набрал 30 (10+20) очков.

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