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15:24 (мск), источник: Известия

В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве нового Ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте. Об этом он написал в четверг, 19 августа, на своей странице «ВКонтакте».

ЦСКА
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Источник: Известия

«Сейчас развиваем спорткластер в “Лужниках”, пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляем конноспортивный комплекс “Битца”. На Ленинградском проспекте будет новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме», — написал он.

По словам Собянина, занятия спортом является лучшим лекарством от болезней и способом поднять настроение, передает агентство городских новостей «Москва».

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Также он добавил, что рад, когда даже в непростые времена российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях и все без исключения москвичи могут заниматься в детских спортшколах, физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) и парках.

Мэр подчеркнул, что приоритетная задача для города — развитие массового и профессионального спорта. «За последнее десятилетие мы возвели более 140 спортивных сооружений», — уточнил он.

Он добавил, что спортивная инфраструктура востребована жителями всех возрастов.

Проект будет воплощен согласно трехстороннему соглашению 2020 года между Министерством обороны РФ, правительством Москвы и АО «Ледовый дворец «Красная армия», пишет «Москва 24».

28 апреля компания «Мангазея Девелопмент» совершила сделку по продаже здания ФОКа, расположенного на территории ЖК «Ты и Я». Спорткомплекс будет включать два бассейна, тренажерный зал, зоны единоборств, кроссфит, залы групповых программ, детский клуб, кафе, сауны, хамам, массаж, футбольное поле с искусственным покрытием 70×50 м, а также три теннисных корта общими габаритами 51×34 м.

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