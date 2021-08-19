В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА

«Сейчас развиваем спорткластер в “Лужниках”, пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляем конноспортивный комплекс “Битца”. На Ленинградском проспекте будет новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме», — написал он.

По словам Собянина, занятия спортом является лучшим лекарством от болезней и способом поднять настроение, передает агентство городских новостей «Москва».

Также он добавил, что рад, когда даже в непростые времена российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях и все без исключения москвичи могут заниматься в детских спортшколах, физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) и парках.

Мэр подчеркнул, что приоритетная задача для города — развитие массового и профессионального спорта. «За последнее десятилетие мы возвели более 140 спортивных сооружений», — уточнил он.

Он добавил, что спортивная инфраструктура востребована жителями всех возрастов.

Проект будет воплощен согласно трехстороннему соглашению 2020 года между Министерством обороны РФ, правительством Москвы и АО «Ледовый дворец «Красная армия», пишет «Москва 24».