ЦСКА проиграл «Спартаку» в первом матче под руководством Сергея Федорова
Московский «Спартак» победил ЦСКА в товарищеском матче (2:1 ОТ).
Московский «Спартак» победил ЦСКА в товарищеском матче (2:1 ОТ).
Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».
На 33-й минуте счет открыл шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон с передачи Александра Никишина.
ЦСКА отыгрался на 45-й минуте усилиями Никиты Нестерова, которому ассистировали Михаил Григоренко и Антон Слепышев.
Дмитрий Вишневский на 2-й минуте овертайма принес победу «Спартаку».
В субботу ЦСКА сыграет с «Авангардом», а «Спартак» — с «Амуром». Сергей Федоров провел первый матч на посту главного тренера ЦСКА.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, и в матче открытия ЦСКА вновь сыграет с «Авангардом».
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Нестеров, 44:16. — Петтерссон, 32:49. Вишневский, 61:30.