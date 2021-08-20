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00:07 (мск), источник: Матч ТВ

ЦСКА проиграл «Спартаку» в первом матче под руководством Сергея Федорова

Московский «Спартак» победил ЦСКА в товарищеском матче (2:1 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"
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Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».

На 33-й минуте счет открыл шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон с передачи Александра Никишина.

ЦСКА отыгрался на 45-й минуте усилиями Никиты Нестерова, которому ассистировали Михаил Григоренко и Антон Слепышев.

Дмитрий Вишневский на 2-й минуте овертайма принес победу «Спартаку».

В субботу ЦСКА сыграет с «Авангардом», а «Спартак» — с «Амуром». Сергей Федоров провел первый матч на посту главного тренера ЦСКА.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, и в матче открытия ЦСКА вновь сыграет с «Авангардом».

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Нестеров, 44:16. — Петтерссон, 32:49. Вишневский, 61:30.

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