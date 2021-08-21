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21 августа, источник: Vesti.kz

«Барыс» трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси

ХК «Барыс» сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
Беларусь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Минске, основное время завершилось со счетом 4:4. Кертис Волк вывел казахстанский клуб вперед уже на первой минуте, но на 16-й сравнял Ник Бэйлен.

Едва команды вернулись на лед после перерыва, Волк оформил дубль, но буквально тут же соперники снова сравняли и вышли вперед, причем всего за две минуты. Отличились Алексей Протас ('25) и Шейн Принс ('27).

В самом начале третьего периода уже хоккеисты «Барыса» дважды поразили ворота соперника благодаря шайбам Алексея Зубова ('43) и Никиты Михайлиса ('45). Но удержать победный счет казахстанский клуб снова не смог — на 53-й минуте сравнял Егор Шарангович.

Интересно, что на ничейном результате матч был завершен. Команды играли уже вторую товарищескую встречу подряд. Но, в отличие от первой, на этот раз не стали отрабатывать комбинированный овертайм и буллиты.

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