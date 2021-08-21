«Барыс» трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси

Встреча прошла в Минске, основное время завершилось со счетом 4:4. Кертис Волк вывел казахстанский клуб вперед уже на первой минуте, но на 16-й сравнял Ник Бэйлен.

Едва команды вернулись на лед после перерыва, Волк оформил дубль, но буквально тут же соперники снова сравняли и вышли вперед, причем всего за две минуты. Отличились Алексей Протас ('25) и Шейн Принс ('27).

В самом начале третьего периода уже хоккеисты «Барыса» дважды поразили ворота соперника благодаря шайбам Алексея Зубова ('43) и Никиты Михайлиса ('45). Но удержать победный счет казахстанский клуб снова не смог — на 53-й минуте сравнял Егор Шарангович.