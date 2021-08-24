«Локомотив» — «Трактор» — новый «финал мечты» КХЛ. Насколько он реален?

Завоевав весной 2021 года Кубок Гагарина, «Авангард» стал седьмым клубом-чемпионом в истории КХЛ. Омичи практически закрыли пул ведущих российских команд, за 13 лет существования лиги добивавшихся главной цели («Ак Барс», «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Металлург», СКА, ЦСКА, «Авангард»).

У «Локомотива» практически нет слабых мест

Пожалуй, на сегодняшний день осталась только один клуб, относящийся к категории «топ», но по-прежнему не выигрывавший Кубок Гагарина, — ярославский «Локомотив». Трехкратный чемпион России после страшной авиакатастрофы в 2011 году дважды доходил до финала Западной конференции (2014, 2017) и по игровому уровню почти всегда находился в числе претендентов на высокий результат.

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Многие зрители КХЛ после чемпионства «Авангарда» выразили надежду, что следующим обладателем Кубка Гагарина станет именно «Локомотив». И действительно на сегодняшний день у ярославцев есть практически все, чтобы считаться главным фаворитом сезона — особенно на фоне внутренних революций в ЦСКА и «Динамо», не впечатляющих трансферных кампаний от «Ак Барса» и «Авангарда», игрового переформатирования СКА и спорных перспектив «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

В межсезонье железнодорожники сохранили костяк команды, добавив к нему двух лучших снайперов плей-офф Кубка Гагарина-2021 Максима Шалунова (12 голов) и Рида Буше (8), а также вернув из-за океана мощного защитника Александра Елесина. Свой второго сезон в качестве главного тренера «Локомотива» начнет опытный Андрей Скабелка, сумевший за год выстроить эффективную систему, которая дала серьезный бой ЦСКА во втором раунде предыдущего плей-офф.

Если «Локомотиву» удастся заполучить атакующего защитника для первой спецбригады большинства, а также опытного бэк-апа под лучшего вратаря прошлого сезона КХЛ Эдварда Паскуале, то его вполне можно будет назвать клубом без слабых мест. По-прежнему не стоит исключать вариант с возвращением в родную команду звездного центра Артема Анисимова. Правда, под потолком зарплат у ярославцев осталось чуть больше 30 млн рублей, что несколько усложняет ситуацию.

«Трактору» нужно выстроить чемпионскую команду за год

Кто мог бы стать идеальным соперником «Локомотива» по возможному «финалу мечты»? Конечно же, команда из одного из самых хоккейных городов России — «Трактор». В межсезонье челябинцы стали главными покупателями на рынке свободных агентов. Менеджмент клуба, увидевший перспективы этой команды, решил не жалеть денег на большое усиление.

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В числе ключевых приобретений — лучший из доступных на рынке защитников Альберт Яруллин, два экс-игрока «Локомотива» Владимир Ткачев и Тему Пулккинен, новоиспеченные обладатели Кубка Гагарина Алексей Потапов и Андрей Стась, которые должны укрепить боттом-6, возвратившийся из-за океана Виталий Абрамов и пробующий перезагрузить карьеру Эмиль Гарипов. По ходу предсезонки неожиданно ярко проявляет себя 23-летний нападающий Никита Тертышный, вернувшийся в челябинский клуб из «Югры».

Но все-таки главный актив этого «Трактора» — тренер Анвар Гатиятулин. До своего возвращения в Челябинск перед началом прошлого сезона он проработал в клубе 2,5 года, за которые успел выиграть бронзовые медали чемпионата-2017/18 — это последнее серьезное достижение команды на сегодняшний день. По ходу предыдущей регулярки «Трактор» забирался на первое место общей турнирной таблицы КХЛ.

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Конечно, выход «Трактора» в финал — далеко не так вероятен, как в случае с «Локомотивом». Конкуренция в Восточной конференции гораздо выше, чем в Западной, — помимо топ-4 «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург» есть «Автомобилист», из года в год пытающийся собрать топ-команду, но постоянно разваливающийся в процессе прохождения сезона.

Плюс задача по выстраиванию чемпионской команды крайне редко выполняется за один год.

Репетиция «финала мечты» уже состоялась

Тем не менее финал «Локомотив» — «Трактор» стал бы настоящим подарком. Обе команды любимы болельщиками, они не успели приесться, как другие фавориты КХЛ. Они проделали огромную работу, чтобы выйти на качественно новый уровень. Перспективы коллективов уже начали подтверждаться на предсезонных турнирах: «Трактор» стал чемпионом Sochi Hockey Open, «Локомотив» завоевал Кубок Республики Башкортостан.

Легкая репетиция «финала мечты» состоялась в день открытия Кубка губернатора Челябинской области. «Трактор» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 благодаря шайбам Алексеева, Седлака и Ткачева — последний не доиграл матч из-за полученного повреждения. Максим Шалунов в этой встрече дебютировал за ярославцев, но выглядел достаточно блекло — пока он очень далек от более-менее оптимальной формы.