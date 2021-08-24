СМИ: Капризов не вернется в ЦСКА в сезоне-2021/22
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Кирилл Капризов в сезоне-2021/22 не вернется в московский ЦСКА, сообщил в своем Twitter журналист The Athletic Майкл Руссо.
Сообщается, что переговоры между «Миннесотой» и представителями Капризова о новом контракте в последнее время активизировались.
Ранее в СМИ сообщалось, что Капризов, который является ограниченно свободным агентом, отклонил два предложения «Миннесоты» о контракте на семь и восемь лет с зарплатой около 9 миллионов в год, поскольку хочет заключить соглашение с клубом на более короткий срок, а также, что Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА о контракте на один год, которое вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новое соглашение с «Миннесотой».
Капризов дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и получил приз лучшему новичку «Колдер Трофи». Россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 51 очко (27 шайб и 24 передачи), в