16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА

16-летний форвард забросил шайбу на 55-й минуте в третьем периоде. Мичков прошёл на скорости по левому флангу и нанёс бросок, после чего шайба от спины голкипера Магнуса Хелльберга попала в ворота.

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Это был дебютный матч Матвея за основной состав питерской команды.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча хозяева турнира обыграли сочинцев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).