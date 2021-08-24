16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА
Нападающий СКА Матвей Мичков отметился голом в матче турнира имени Пучкова с «Сочи» (4:1).
Нападающий СКА Матвей Мичков отметился голом в матче турнира имени Пучкова с «Сочи» (4:1).
16-летний форвард забросил шайбу на 55-й минуте в третьем периоде. Мичков прошёл на скорости по левому флангу и нанёс бросок, после чего шайба от спины голкипера Магнуса Хелльберга попала в ворота.
Это был дебютный матч Матвея за основной состав питерской команды.
Напомним, сегодня, 24 августа, в
Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.