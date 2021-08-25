Дацюка ждут в «Автомобилисте», а Ковальчук копит порох. Пять знаменитых ветеранов, зависших в КХЛ без контракта

1. Павел Дацюк, 43 года, нападающий

Легендарный форвард, сражавшийся за сборную России на пяти Олимпиадах и завоевавший-таки золото на зимних Играх-2018, никак не может или, точнее, не хочет повесить коньки на гвоздь. Будет Дацюк продолжать карьеру игрока или нет? Этот вопрос волнует тренеров и специалистов все нынешнее лето. И ответ на него может дать только сам Павел.

По информации «Матч ТВ», в июне нападающий мог ответить на него утвердительно. Однако официально это «да» так и не прозвучало. Тем не менее Дацюк в настоящий момент готовится к сезону по индивидуальной программе. И это в первую очередь говорит о том, что сумма будущего контракта его совершенно не волнует. Сколько денег останется под «потолком», столько и будет достаточно.

А поскольку финансовая сторона не самая важная, можно почти со стопроцентной уверенностью заявлять, что, если Павел все же решится продлить свой путь в профессиональном спорте еще на один сезон, то выступать он будет только за родной «Автомобилист». Тем более и главный тренер клуба Билл Питерс, и игроки уральской команды не скрывают, что будут рады, если «Волшебник» вновь встанет в их строй.

— На прошлой неделе Дацюк провел с командой четыре тренировки, — заявил Питерс. — И был лучшим среди наших нападающих. Ждем его решения, с Павлом наша команда станет сильнее.

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Для самого Дацюка очень важно быть полезным команде. Для профи высшей пробы, судя по всему, невыносима мысль оказаться в роли балласта со знаменитой фамилией. И это единственное, что его сейчас по-настоящему волнует. Хотя если судить по прошлому сезону, нервничать из-за этого не стоит. Дацюк завершил чемпионат третьим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «плюс 12».

2. Илья Ковальчук, 38 лет, нападающий

Двукратный чемпион мира и победитель ОИ-2018 завершил прошлый сезон в КХЛ, в третий раз став обладателем Кубка Гагарина. На этот раз в составе «Авангарда». В команду «ястребов» Ковальчук влился по ходу сезона в декабре. Но практически мгновенно стал ее настоящим лидером и капитаном.

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В итоге большинство специалистов, равно как и болельщиков «Авангарда», склоняются к мысли, что заслуга известного форварда в чемпионстве была весьма ощутимая. Илья вроде бы не особо блеснул результативностью — 17 (5+12) очков в регулярке и 9 (4+5) в плей-офф. Однако на его счету несколько именно ключевых голов в Кубке Гагарина. Да и в целом кубковый опыт Ковальчука, его заводной характер сыграли положительную роль в борьбе «ястребов» за почетный титул.

В отличие от Дацюка, Ковальчук уже сейчас заявил, что точно не собирается завершать карьеру.

— Есть еще порох в пороховницах, сейчас, как обычно, готовлюсь к сезону, — говорит сам Илья. — Олимпиада? Если буду нужен сборной, то буду готов.

При этом трудоустройство знаменитого нападающего, скорее всего, пойдет по прошлогоднему сценарию. Форвард будет до последнего подыскивать себе варианты в НХЛ и тренироваться самостоятельно. Но если реальных предложений от заокеанских клубов не поступит, в середине осени или начале зимы подпишет новый контракт в нашей лиге — до конца сезона. Не исключено, что опять с «Авангардом». Хотя возможны и другие варианты. Конечно, Илью трудно представить в системных «Ак Барсе» или «Локомотиве». Но вот в том же ЦСКА, который возглавил хорошо ему знакомый Сергей Федоров, Ковальчук может оказаться вполне. В России вообще с особым пиететом относятся к игрокам, приносящим своим командам удачу и золотые медали.

3. Александр Семин, 37 лет, нападающий

Двукратный чемпион мира и давний соратник Александра Овечкина в «Вашингтоне» как никогда близок к завершению карьеры. Предыдущие три сезона Семин провел в «Витязе». И если в первые три года он стал там настоящим лидером и пережил еще одну бомбардирскую «весну», то в последнем явно сдал, во многом из-за травм, которые мешали ему и на старте, и на финише регулярки. 19 (8+11) очков — не густо для форварда столь высокого уровня. А коэффициент полезности «минус 15» довершает безрадостную картину, посмотрев на которую подольский клуб не стал продлевать с Семиным контракт.

Зная непростой характер Александра, можно предположить, что сам он вряд ли будет находиться в состоянии активного поиска работы. Скорее уж форвард вновь обратит взгляд на родной красноярский «Сокол», откуда ему случалось возвращаться и в НХЛ, и в КХЛ, отдышавшись сибирским воздухом.

— Буду играть, пока есть силы, — сказал Александр по ходу прошлого сезона. — Пока их хватает, иначе бы уже закончил. А пока я кайфую от хоккея, как в детстве.

Если Семин будет в нормальной для себя игровой форме, его возвращение на элитный уровень не исключено. Однако вряд ли ему стоит ждать предложений от ведущих клубов КХЛ. Максимум им заинтересуются команды, борющиеся за попадание в первый раунд плей-офф.

4. Антон Белов, 35 лет, защитник

Чемпион мира-2014 провел последние семь сезонов за СКА, дважды брал с питерцами Кубок Гагарина, поэтому представить его в каком-то другом клубе КХЛ сейчас трудно. Ну если только в «Авангарде», где Белов в 2012-м также доходил до финала.

Однако нынешней весной армейцы, проводя тотальное омоложение состава, не предложили опытному защитнику очередной контракт. Отчасти на это повлияли и травмы. Антону редко удавалось пройти весь сезон без повреждений на протяжении чуть ли не всей своей карьеры. При этом к плей-офф он обычно восстанавливался и был в строю. По статистике прошлый сезон не был для Белова ощутимо хуже предыдущих. Он набрал 8 (2+6) очков в 37 матчах при положительном коэффициенте надежности — «плюс четыре».

— Семь лет пролетели, как семь дней, — признался Белов, прощаясь с армейцами. — Это было грандиозное приключение! Наши победы я буду помнить всю жизнь, но сейчас пришло время двигаться дальше.

По идее, игрок такого уровня без работы даже в 35 лет оставаться не должен. Но тут многое зависит от самого Белова. В нынешних реалиях защитнику неизбежно придется пойти на очень серьезное снижение зарплаты, плюс поменять местожительство, причем не факт, что надолго. Готовы ли сам Антон и его семья к подобным метаморфозам?

В общем, как игрок он наверняка пригодился бы еще многим клубам КХЛ, но за гораздо меньшую зарплату.

5. Максим Чудинов, 31 год, защитник

В последние годы любители хоккея, пожалуй, начали забывать имя этого незаурядного защитника. А ведь еще совсем недавно Чудинов потрясал воображение своими точнейшими дальнобойными бросками — ему случалось поражать ворота броском через всю площадку!

— Забил так уже несколько голов, уверенность появляется, вот и бросаю, — объяснил свою феноменальную способность сам Максим. — Мой секрет прост: нужно просто попасть в створ. Часто остаюсь после тренировок и отрабатываю такие броски.

Атакующего защитника неоднократно привлекали и в сборную, где он собрал полный комплект наград ЧМ: золото в 2014-м, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м.

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В КХЛ Максим выступал всего за три клуба и везде стремился обосноваться обстоятельно. Четыре сезона провел в родной «Северстали», затем пять лет в СКА. А по ходу сезона-2017/18 перешел в «Авангард». В составе «ястребов» защитник поначалу был на виду. Хотя проявлял себя в подключении к атакам и игре в большинстве гораздо лучше, чем в обороне. Претензии по игре у своих ворот Чудинову приходилось выслушивать еще в армейском клубе.

Но особенно неудачно для него сложились два последних сезона. В позапрошлом Максим из-за очень серьезной травмы пропустил большую часть чемпионата, сыграл всего в 12 матчах. В прошлом — снова провел на бюллетене почти половину срока. В итоге болельщики начали называть его «хрустальным», а «Авангард» выставил защитника на драфт отказов. После того как ни один из клубов КХЛ не пожелал выкупить контракт Чудинова, «ястребы» разорвали с ним договор, который должен был действовать до 30 апреля 2022 года.

Завершать карьеру в 31 год Максиму явно рано. Собственно, его и в ветераны можно записать не столько из-за возраста, сколько из-за серьезных травм в последнее время. Но понятно, что в нынешнем состоянии на привычную «жирную» зарплату рассчитывать не приходится. Куда нужнее доверие со стороны тренера и приличное игровое время.

Не так давно ходили слухи о переходе Чудинова в «Салават Юлаев». Но официально их никто не подтвердил. Пожалуй, было бы интересно, если бы Максим на год вернулся в «Северсталь». Помог родному клубу, а заодно и свои игровые кондиции привел в привычную норму. Такой вариант выглядит наиболее логичным. А какие коррективы внесет реальность — скоро узнаем.