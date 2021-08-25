Глава КХЛ рассказал, где Ковальчук собирается продолжить карьеру

«Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», — приводит слова Морозова ТАСС.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004. Ковальчук — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз».