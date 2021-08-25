Глава КХЛ рассказал, где Ковальчук собирается продолжить карьеру
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, где нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, где нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру.
«Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», — приводит слова Морозова ТАСС.
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004. Ковальчук — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз».
На данный момент россиянин находится без клуба.