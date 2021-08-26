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14:00 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Данис Зарипов завершит карьеру по окончании сезона-2021/22

Нападающий «Ак Барса» дебютировал за казанский клуб в 2001 году.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 августа. Российский нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов завершит карьеру по окончании сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил сам игрок, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо и мы с “Ак Барсом” смогли договориться. Я пришел в “Ак Барс” ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным», — сказал Зарипов.

Зарипову 40 лет, он дебютировал в составе «Ак Барса» в 2001 году, предстоящий сезон станет для него 17-м в команде. Всего за казанцев он провел 887 матчей в чемпионатах России и набрал 633 (288 голов + 345 передач) очка. Вместе с клубом он трижды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также чемпионом России 2006 года, обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

Помимо «Ак Барса» в России он представлял челябинские «Мечел» и «Звезду» и магнитогорский «Металлург», с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он трижды стал чемпионом мира (2008, 2009, 2014), а также выигрывал серебряные (2015) и бронзовые награды (2007) мировых первенств.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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