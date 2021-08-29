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13:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах. Клуб взял курс на семейные ценности и культурный досуг («Матч ТВ»)

«Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels. Матчи КХЛ в Казани в новом сезоне будут проходить без танцев девушек.

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Источник: РИА "Новости"
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«По телеграм-каналам полетела новость, что “Ак Барс” отказался от услуг группы поддержки Bars Angels. Мол, КХЛ запретила выступления чирлидерш в наступающем сезоне, потому что хоккей — семейное мероприятие, и жены недовольны, что их мужья не смотрят на лед. Сразу скажем: КХЛ к этому решению “Ак Барса” не имеет никакого отношения. Это идет от клуба. И не надо бросать тень на лигу. Но давайте разберемся, почему в Казани решили отменить танцующих девушек на матчах?

Пресс-релиза от “Ак Барса” на эту тему не будет. Но я позвонил в клуб, и мне рассказали, что это решение вынашивали давно. Казань — столица Татарстана, и там живут люди строгих ценностей и привычек (по результатам исследования — 50% мусульман в республике).

Попробовали провести предсезонный турнир в Казани без чирлидерш — это не вызвало недовольства у публики. Вот и решили пойти в сезон без Bars Angels. Тем более их руководитель уехал в Москву, нового лидера не нашлось, а заниматься этим — целая история. Плюс для клуба — можно убрать трибуну, на которой танцевали девчонки, и за счет этого чуть увеличить места для зрителей на хоккее. Разумеется, в ту пору, когда тема с ковидом спадет и можно будет снова собирать аншлаги.

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«Кстати, со словами Хабиба это никак не связано. Мы приняли решение еще раньше. А потом увидели, что сказал Нурмагомедов… Всего в группу поддержки Bars Angels входили 20 девушек, там были разные составы. Когда мы им сообщили о решении, конечно, девчонки расстроились. Но мы с ними еще встретимся и вручим ценные подарки», — пояснили в пресс-службе.

В «Ак Барсе» сразу подчеркнули, что делают это не из экономии. А потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг. Вот сидит мужчина на трибуне, а перед ним девчонка в коротких шортиках танцует. Но теперь такой вид не будет отвлекать от хоккея. Потому что на хоккее нужно смотреть хоккей! «- говорится в материале Павла Лысенкова на сайте канала “Матч ТВ”.

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