«Барыс» близок к подписанию защитника из НХЛ
Опытный финский защитник Сами Ватанен может перейти в «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
Опытный финский защитник Сами Ватанен может перейти в «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Нью-Джерси Девилз» и «Даллас Старз», в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрав 6 (2+4) очков.
Отмечается, что ранее президент «Барыса» Борис Иванищев заявлял о желании приобрести
Напомним, что 3 сентября «Барыс» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ. Это будет домашняя встреча с «Салаватом Юлаевым».