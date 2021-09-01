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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» близок к подписанию защитника из НХЛ

Опытный финский защитник Сами Ватанен может перейти в «Барыс», сообщает «Шайба.kz».

Барыс
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Источник: vegashockeyknight.com

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Нью-Джерси Девилз» и «Даллас Старз», в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрав 6 (2+4) очков.

Отмечается, что ранее президент «Барыса» Борис Иванищев заявлял о желании приобрести защитника-легионера. «Тренерский штаб рекомендует приобрести еще одного защитника, потому что у нас ушло шесть игроков обороны. Желательно, чтобы это был топовый защитник, может быть, североамериканец. Мы уже нашли, есть топовые защитники, сейчас согласуем с тренером. Все дело в цене. Я думаю, мы закроем эту позицию. Это будет защитник первого-второго состава. Уровень должен быть серьезный», — сказал ранее Иванищев на пресс-конференции.

Напомним, что 3 сентября «Барыс» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ. Это будет домашняя встреча с «Салаватом Юлаевым».

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