«Барыс» близок к подписанию защитника из НХЛ

Отмечается, что ранее президент «Барыса» Борис Иванищев заявлял о желании приобрести защитника-легионера. «Тренерский штаб рекомендует приобрести еще одного защитника, потому что у нас ушло шесть игроков обороны. Желательно, чтобы это был топовый защитник, может быть, североамериканец. Мы уже нашли, есть топовые защитники, сейчас согласуем с тренером. Все дело в цене. Я думаю, мы закроем эту позицию. Это будет защитник первого-второго состава. Уровень должен быть серьезный», — сказал ранее Иванищев на пресс-конференции.